Геннадий Головкин: Иду к своей цели – рекордной 21-ой защите чемпионских титулов

Чемпион IFB и IBO в среднем весе Геннадий Головкин отреагировал на официальное объявление даты своего следующего поединка, который несколько раз переносили из-за пандемии коронавирус.

«Иду к своей цели – рекордной 21-ой защите чемпионских титулов. Скоро увидимся», – написал Головкин в инстаграме.

18 декабря 38-летний Головкин сразится с 31-летним поляком Камилой Шереметой.

В активе Геннадия 40 побед (35 нокаутом) одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге.

Шеремета до сих пор не потерпел ни одного поражения, одержав 21 победу в 21 бою.