Тайсон за бой против Джонса заработает в три раза больше, чем соперник

Стали известны гонорары американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса за бой, запланированный на 28 ноября.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Айола, Тайсон заработает около 10 миллионов долларов, Джонс - примерно три миллиона.

Напомним, «Железный Майк» свой последний поединок провел в 2005 году, когда уступил ирландцу Кевину Макбрайду. Всего в активе 54-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) при шести поражениях на профессиональном ринге. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Джонс завершил карьеру в 2018 году победой над Скоттом Сигмоном. 51-летний американец одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений.