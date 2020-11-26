Объявлены официальные правила боя Тайсона и Джонса

3. На Тайсоне и Джонсе будут 12-унцевые перчатки.

1. Бой будет иметь 8 раундов по 2 минуты каждый.

Регламент был опубликован mma_tm на странице в инстаграме:

4. Если один из боксеров получит рассечение, бой будет закончен.

5. Боксеры должны пройти полное медицинское обследование, чтобы получить разрешение на бой, и оба участника пройдут тесты антидопингового агентства VADA.

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Кроме того, Фостер сообщил, что у поединка не будет официальных судей. Также не будет объявления победителя.

Тайсон свой последний поединок провел в 2005 году, когда уступил ирландцу Кевину Макбрайду. Всего «Железного Майка» 50 побед (44 нокаутом) при шести поражениях на профессиональном ринге. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Джонс завершил карьеру в 2018 году победой над Скоттом Сигмоном. Рой одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений.

Бой Тайсон – Джонс состоится в воскресенье ранним утром по московскому времени и начнется в 5:30.