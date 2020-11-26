Шведенко и Осипов пройдут проверку на допинг

«WBC не только первая, но и единственная боксерская организация, которая ввела «правила безопасности перед боем» (взвешивание перед боем), цель которых - защитить здоровье и благополучие профессиональных боксеров во время и после профессиональной боксерской карьеры, – сообщил глава комитета WBC по требованиям безопасности Уильям Будху. – Для боя во втором среднем весе (168 фунтов = 76,204 кг) Шведенко vs Осипов требования безопасности следующие:

30 дней до боя - не более 10% = 185 фунтов или 83,915 кг

14 дней до боя - не более 5% = 176 фунтов или 79,832 кг

7 дней до боя - не более 3% = 173 фунта или 78,471 кг

В день боя уже по прибытию на арену боксер еще раз встает на весы, которые должны показать не более не более 10% = 185 фунтов или 83,915 кг. Вышеуказанные лимиты веса предназначены для того, чтобы мы могли мониторить и контролировать процесс обезвоживания и регидратации боксеров, чтобы они выходили в ринг в максимально безопасном и здоровом состоянии».

По словам Уильяма Будху, боксеры должны пройти допинг тест после титульного поединка: «Все боксеры, участвующие в боях за титулы WBC, должны пройти допинг тестирование на запрещенные препараты, сдав образец мочи - это делается сразу после поединка».