Холифилд бросил вызов Тайсону: Подпиши контракт и выходи на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом и первом тяжелом весе Эвандер Холифилд выступил с публичным обращением к своему давнему сопернику Майку Тайсону.

«Моя сторона пыталась провести бой, но не получила ничего, кроме отговорок, – цитирует 58-летнего Холифилда MMA Fighting. – Теперь я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка. Но бой со мной был бы глобальным событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не должны этого делать. Больше никаких оправданий. В субботу вечером ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг, Май. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя. Я готов».

Напомним, что 28 ноября 54-летний Тайсон сразился с 51-летним Роем Джонсом-младшим. Выставочный поединок двух легенд бокса завершился вничью.

В 1996 году Холифилд победил Тайсона, а в 1997-м во время реванша Майк укусил Эвандера за ухо и был дисквалифицирован.