ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 декабря 08:38
автор: Виктор Шарафудинов

Холифилд бросил вызов Тайсону: Подпиши контракт и выходи на ринг

Поединки двух американских тяжеловесов во второй половине 90-х стали классикой профессионального бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом и первом тяжелом весе Эвандер Холифилд выступил с публичным обращением к своему давнему сопернику Майку Тайсону.

«Моя сторона пыталась провести бой, но не получила ничего, кроме отговорок, – цитирует 58-летнего Холифилда MMA Fighting. – Теперь я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка. Но бой со мной был бы глобальным событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не должны этого делать. Больше никаких оправданий. В субботу вечером ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг, Май. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя. Я готов».

Напомним, что 28 ноября 54-летний Тайсон сразился с 51-летним Роем Джонсом-младшим. Выставочный поединок двух легенд бокса завершился вничью.

В 1996 году Холифилд победил Тайсона, а в 1997-м во время реванша Майк укусил Эвандера за ухо и был дисквалифицирован.

источник: MMA Fighting
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У московского "Локомотива" больше нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.Норвежская сборная в полном составе не будет участвовать в этапах Кубка мира до конца годаЙоханнес Клебо пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам до конца годаВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде"Какой здоровенный!": в Сети появилось новое видео с Дзюбой
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. Расизм в Манчестер Юнайтед, кубок Англии, выборы президента Барселоны.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика