Андрей Рябинский: Вскоре нам придется решать, состоится ли бой Поветкина с Уайтом в конце января

Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о дате проведения второго боя Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

Ранее СМИ сообщали, что поединок может быть назначен на 30 января.

«Александр чувствует себя хорошо и потихоньку входит в тренировочный процесс, но не в полную силу. Вскоре нам придется решать, состоится ли бой с Уайтом в конце января. Вопрос в том, уложимся ли мы в эти сроки с подготовкой», – цитирует Рябинского Boxing Scene.

22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе.