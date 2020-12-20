Альварес одержал победу над Смитом и завоевал титулы WBC и WBA в среднем весе

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в рамках чемпионского поединка за титулы WBA и WBC в суперсредней весовой категории.

Поединок прошел в Сан-Антонио (США). Судьи единогласно отдали победу 30-летнему спортсмену – 119-109, 119-109, 117-111.

Таким образом, Альварес победил в 54-й раз в своей карьере. Также у него одно поражение и две ничьи. Что касается Смита, то 30-летний представитель Великобритании потерпел свое первое поражение в 28 поединках.

Напомним, что в 2016 году мексиканец отправил в нокаут старшего брата Каллума – Лиама Смита.