Стал известен полный состав участников турнира в Санкт-Петербурге

Стал известен полный и окончательный файткард боксерского вечера, сформированный после ряда изменений.

В главном бою один из лучших представителей красноярского бокса, не имеющий поражений 30-летний Евгений Шведенко 13(6)-0-0 и 31-летний Артур Осипов (Мичуринск) 16(11)-2-1 проведут бой за вакантный титул WBC International в супер-среднем весе до 76,2 кг.

Со-главным событием станет бой за вакантные титулы Чемпиона Азии по версии WBA и Чемпиона мира по версии WPBF в первом среднем весе между 30-летним проспектом из Красноярска Степаном Диюном 2(2)-0-1 и опытным боксером из Белоруссии Дмитрием Милюшей 9(4)-3(2)-0.

Еще в одном бою основного карда питерец Эдгар Москвичев 10(4)-1-2 проверит на прочность финалиста 8-ки суперсредневесов уроженца Армении Ареста Саакяна 5(4)-1-0.

В андеркарде супер-боя Шведенко-Осипов выступят перспективные питерские боксеры Павел Сосулин и Андрей Кириченко. Сосулин уже имеет за плечами опыт выступления на профессиональном уровне: его рекорд - 2(1)-0-0. Он встретится с более опытным соперником из из Сергиева Посада Евгением Никитиным с рекордом 5(2)-4(2)-0. Для Кириченко этот поединок станет дебютным. Его соперник Владислав Фрезе из Томска уже имеет рекорд 4-2(1)-1.