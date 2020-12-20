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Стал известен полный состав участников турнира в Санкт-Петербурге
20 декабря 09:07

Стал известен полный состав участников турнира в Санкт-Петербурге

21 декабря на площадке AZIMUT Отель Санкт-Петербург (в 17:00 по местному времени) состоится турнир «Короли Нокаутов - 6», организованный промоутерской компанией «ЮКА Промоушен».

Стал известен полный и окончательный файткард боксерского вечера, сформированный после ряда изменений.

В главном бою один из лучших представителей красноярского бокса, не имеющий поражений 30-летний Евгений Шведенко 13(6)-0-0 и 31-летний Артур Осипов (Мичуринск) 16(11)-2-1 проведут бой за вакантный титул WBC International в супер-среднем весе до 76,2 кг.

Со-главным событием станет бой за вакантные титулы Чемпиона Азии по версии WBA и Чемпиона мира по версии WPBF в первом среднем весе между 30-летним проспектом из Красноярска Степаном Диюном 2(2)-0-1 и опытным боксером из Белоруссии Дмитрием Милюшей 9(4)-3(2)-0.

Еще в одном бою основного карда питерец Эдгар Москвичев 10(4)-1-2 проверит на прочность финалиста 8-ки суперсредневесов уроженца Армении Ареста Саакяна 5(4)-1-0.

В андеркарде супер-боя Шведенко-Осипов выступят перспективные питерские боксеры Павел Сосулин и Андрей Кириченко. Сосулин уже имеет за плечами опыт выступления на профессиональном уровне: его рекорд - 2(1)-0-0. Он встретится с более опытным соперником из из Сергиева Посада Евгением Никитиным с рекордом 5(2)-4(2)-0. Для Кириченко этот поединок станет дебютным. Его соперник Владислав Фрезе из Томска уже имеет рекорд 4-2(1)-1.

В бою первого тяжелого веса обладатель регионального титула WBC СНГ и Славянских стран Орхан Гаджиев из Курска 8(5)-1(1)-0 выйдет против опытного любителя Михаила Козлетинова из Москвы 1(1)-0.

В пре-андеркарде состоятся следующие поединки:

  • первый тяжелый вес, Зариф Аджмал (Афганистан) - Александр Тихонов (Россия) 0-5-0
  • средний вес, Исмат Гулиев (Азербайджан) 6(6)-0-0 - Алишер Ашуров (Россия) 3-26(12)-0
  • первый средний вес, Мирзакамол Нематов (Узбекистан) 1(1)-0-0 - Евгений Климов (Россия) 2(1)-4(2)-1
  • первый средний вес, Бахромой Фозилов (Узбекистан) 0-1-1 - Артем Пугач (Украина) 0-1-1

Трансляция турнира планируется на платформа iboxing.tv

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