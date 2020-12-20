Тайсон возобновил тренировки

Американский боксер Майк Тайсон вернулся к тренировкам после поединка с Роем Джонсом-младшим.

«Железный Майк Тайсон по-прежнему выглядит круто», - подписано видео, опубликованное в инстаграме Bleacher Report.

Напомним, что 54-летний Тайсон провел 8-раундовый показательный поединок против 51-летнего Роя Джонса-младшего. По итогам боя была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Отметим, Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года. Бывший чемпион мира принял решение вернуться, чтобы провести три или четыре выставочных боя в пользу нескольких благотворительных организаций.

В начале декабря бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что Тайсон согласился на проведение выставочного поединка.