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20 декабря 23:37
автор: Артур Гичунцев

«Меня не смущает то, что он тоже россиянин». Бетербиев высказался о бое с Биволом

В крайнем поединке уроженец Дагестана одолел украинца Александра Гвоздика.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев готов провести бой против соотечественника Дмитрия Бивола, который владеет титулом по версии WBA Super.

«Что должно произойти, чтобы состоялся бой с Биволом? Да просто стороны должны согласиться и подписать контракт. Меня не смущает то, что он тоже россиянин. Я уже боксировал с Гвоздиком, мне понравилось. Поэтому я только за», – добавил спортсмен в Instagram «Матч Премьер».

В данный момент на счету 35-летнего Бетербиева 15 боев, 15 побед (все – нокаутом). У 30-летнего Бивола – 17 боев, 17 побед (11 – нокаутом).

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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