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Шведенко и Осипов уложились в весовой лимит
21 декабря 00:00

Шведенко и Осипов уложились в весовой лимит

21 декабря в Санкт-Петербурге в 17.00 по местному времени возьмет старт турнир по профессиональному боксу «Короли Нокаутов - 6», организованный промоутером Зяки Юнисовым.

Накануне в боксерском клубе Федерации бокса Санкт-Петербурга состоялась процедура взвешивания участников боксерского вечера.

Евгений Шведенко (Красноярск, 76,10 кг) 13(6)-0-0 перевесил своего оппонента Артура Осипова (Мичуринск, 76,0 кг) 16(11)-2-1. На кону главного события будет стоять вакантный титул WBC International в суперсреднем весе.

В андеркарде вечера «Короли Нокаутов - 6» состоятся следующие поединки:

  • Первый средний вес, Степан Диюн (Красноярск) 2(2)-0-1 - Дмитрий Милюша (Белоруссия) 9(4)-3(2)-0. Бой за пояс WBA Asia, пояс чемпиона мира WPBF
  • Суперсредний вес, Эдгар Москвичев (Санкт-Петербург) 10(4)-1-2 - Арест Саакян (Москва) 5(4)-1-0
  • Первый средний вес, Павел Сосулин (Санкт-Петербург) 2(1)-0-0 - Евгений Никитин (Сергиев Посад) 5(2)-4(2)-0
  • Первый тяжелый вес, Орхан Гаджиев (Курска) 8(5)-1(1)-0 - Михаил Козлетинов (Москвы) 1(1)-0
  • Первый средний вес, Андрей Кириченко (Санкт-Петербург) дебют - Владислав Фрезе (Томск)
  • Первый тяжелый вес, Зариф Аджмал (Афганистан) - Александр Тихонов (Россия) 0-5-0
  • Средний вес, Исмат Гулиев (Азербайджан) 6(6)-0-0 - Алишер Ашуров (Россия) 3-26(12)-0
  • Первый средний вес, Мирзакамол Нематов (Узбекистан) 1(1)-0-0 - Евгений Климов (Россия) 2(1)-4(2)-1
  • Первый средний вес, Бахромой Фозилов (Узбекистан) 0-1-1 - Артем Пугач (Украина) 0-1-14-2(1)-1.

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