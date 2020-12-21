Усик не смог назвать победителя в бою Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа

Украинский тяжеловес Александр Усик высказался о возможном поединке двух британцев – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что их бой может пройти в 2021 году.

«Фьюри – непредсказуемый боксёр. У него сильный характер и прекрасный уровень. Это и нужно для победы над Джошуа. Но мы говорим о боксе. Здесь невозможно предсказать, что закончится такой бой, но я обязательно посмотрю этот поединок», – приводит слова Усика BoxingScene.

За всю карьеру 32-летний Фьюри одержал 30 побед (21 – нокаутом) и свел один поединок вничью. У 31-летнего Джошуа – 24 победы (21 – нокаутом) и одно поражение.