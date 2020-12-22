Журнал The Ring назвал лучших боксеров в 2020 году

Авторитетный журнал The Ring объявил имена лучших боксеров в 2020 году. Так, в их числе оказались: британец Тайонс Фьюри и американец Теофимо Лопес.

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Напомним, в уходящем году Фьюри провел один поединок. Он победил техническим нокаутом представителя США Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Что касается Лопеса, то он также провел один бой, одолев по решению судей украинца Василия Ломаченко и отобрал у того чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, сохранив при этом пояс IBF.