Джошуа готов провести поединок с Усиком

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что готов встретиться с украинцем Александром Усиком, если сорвется поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Я просто надеюсь, что встреча с Фьюри состоится. Обещаю, что мы сделаем серьезное предложение Тайсону, если он готов к битве, то примет его. Если нет, то я буду сражаться с Усиком», - приводит слова британца Boxingscene.

Напомним, 12 декабря Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титул. В активе 31-летнего боксера 24 победы (22 нокаутом) при одном поражении на профессиональном ринге.

Ранее СМИ сообщали, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году.