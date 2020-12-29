Бетербиев заразился коронавирусом, поединок с Дайнесом будет перенесен

Российский боксер Артур Бетербиев сообщил, что заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — написал спортсмен в инстаграм.

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Напомним, 35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. В активе россиянина 15 побед (все нокаутом) в 15 боях на профессиональном ринге.