«Разве больше не с кем?» Поветкин исключил бой против Усика

Россиянин Александр Поветкин рассказал о своем отношении к бывшему абсолютному чемпиону мира Александру Усику, который оставил свои титулы и перебрался в тяжелый вес.

«Считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве больше не с кем? У нас с ним отличные приятельские отношения», – цитирует агентство Поветкина «РИА Новости».

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге 33-летний украинец провел 18 боев и одержал 18 побед (13 – нокаутом).