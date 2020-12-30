Поветкин – о бое с Джошуа: Начинаю понимать, что тогда было не так

Россиянин Александр Поветкин вспомнил о поражении от чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. Напомним, уроженец Курска проиграл сопернику техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Сейчас я начинаю понимать, что тогда было не так. Я уже отрабатывал те ошибки, которые были. Мы их исправляем.

Я постараюсь не допустить тех ошибок, которые были тогда. Реален ли наш бой? Всё в жизни реально, почему нет! Я бы с радостью ещё раз побоксировал против Джошуа», – цитирует Поветкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянин проведет ответный поединок против британца Диллиана Уайта, которого нокаутировал в августе 2020 года, а Джошуа сразится с соотечественником Тайсоном Фьюри.