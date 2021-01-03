«У Артура свои планы». Бивол объяснил, почему до сих пор не подрался с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался о возможном поединке против соотечественника Артура Бетербиева.

«У Артура есть свои планы, есть обязательная защита, есть немец Адам Дайнес. Это нужно обсуждать с Бобом Арумом. Мы за, я знаю, что Артур тоже за, но это не только от нас зависит. Здесь очень много подводных камней», – цитирует Бивола News.ru.

Добавим, что на профессиональном ринге 35-летний Бетербиев провел 15 боев и одеожал 15 побед (все – нокаутом). У 30-летнего Бивола – 17 боев, 17 побед (11 – нокаутом).