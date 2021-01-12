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12 января 09:29
автор: Артур Гичунцев

Поветкин – о коронавирусе: Температура держалась, пока не начали капельницы ставить

За всю карьеру на профессиональном ринге уроженец Курска одержал 36 побед.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своем состоянии, а также поведал, как лечился от коронавирусной инфекции.

«Сейчас всё нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение лёгких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти.

Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить.

Когда заболел коронавирусом, это была уже завершающая стадия подготовки к реваншу, спарринги. До конца оставалось совсем немного, неделя или около того. Вирус случился очень невовремя, не знаю, как я его подцепил», – цитирует Поветкина News.ru.

Напомним, 41-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус 3 ноября, из-за чего пришлось перенести его реванш с британцем Диллианом Уайтом,

Добавим, что на профессиональном ринге Поветкин одержал 36 побед (25 – нокаутом) и потерпел два поражения. Еще один поединок он завершил вничью.

источник: News.ru
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