Ковалев провалил допинг-тест

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ, тест Ковалева дал положительный результат на синтетический тестостерон.

- Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б, - цитирует агентство источник в команде Ковалева.

Добавим, что 30 января должен состояться бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.