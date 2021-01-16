Опубликован проморолик к реваншу Поветкина и Уайта (видео)

В субботу, 16 января промоутерская компания Matchroom Boxing представила видеоролик, посвященный реваншу россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, который состоится 6 марта.

Напомним, первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, два поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 27 побед и два поражения.