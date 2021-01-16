Диллиан Уайт: Хочу размазать Поветкину лицо, я причиню ему боль

Британец Диллиан Уайт высказался о реванше с россиянином Александром Поветкиным, которому проиграл нокаутом в августе 2020 года.

«Я хочу одного: выйти на ринг и размазать ему лицо. Очень рад, что он больше не бегает. Поветкин потратил мое время и заставил готовиться в последний момент. Он прикидывается хорошим человеком, хотя, болтает всякую чушь.

Я был раздражен отменой поединка, потому что был готов на сто процентов. Он показал, кем он является на самом деле, и заплатит за это. Я причиню ему боль», – цитирует британца BoxingScene.

Напомним, победив Уайта, Поветкин выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, два поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 27 побед и два поражения.