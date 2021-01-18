Боксер Проводников принял вызов бывшего бойца UFC Багаутинова

Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников заявил, что готов провести поединок с бойцом смешанных единоборств Али Багаутиновым.

«Вчера узнал, что мне бросил вызов боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Я готов провести с ним бой. Принимаю его вызов. Пусть говорит, где, когда, во сколько, и мы проведем бой», - цитирует боксера ТАСС.

Напомним, 36-летний Проводников является бывшим чемпионом мира по версии WBO. На его счету на профессиональном ринге 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Свой последний бой россиянин провел в июне 2016 года.

В активе 35-летнего Багаутинова 20 побед при семи поражениях в ММА.