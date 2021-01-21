Бразильский боксер Тейшейра: Я хочу избить Макрегора, чтобы он завязал с боксом и UFC

Напомним, что по правилам бокса 32-летний Макгрегор провел один бой против Флойда Мейвезера. Поединок состоялся 26 августа 2017 года и завершился поражениям ирландца техническим нокаутом в десятом раунде.

– Он думает, что если Флойд подарил ему пару-тройку раундов, то теперь он может считать себя настоящим боксером. На месте Мейвезера я бы не стал так делать, а уничтожил бы соперника за два раунда – в первом я бы дал ему возможность вставать, а во втором – только падать. Конор просто клоун. Хочу избить его, чтобы он завязал с боксом и UFC, – цитирует Тейшейру The Sun.

Ранее стало известно, что Макгрегор собирается провести еще один бой по правилам бокса против филиппинца Мэнни Пакьяо.