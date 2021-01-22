Поединок Бетербиева против Дайнеса состоится 20 марта в Москве на арене «Мегаспорт»

Boxing Scene сообщает, что были утверждены дата и место проведения боя Артура Бетербиева против немца Адама Дайнеса.

Поединок Бетербиев – Дайнес состоится в субботу 20 марта в Москве на арене «Мегаспорт». Прежде 36-летний российский боксер не проводил поединков в России на профессиональном уровне.

Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов Бетербиев в 2013-м переехал в канадский Монреаль, где и начал профессиональную карьеру. Всего Артур провел 15 поединков в Канаде и США, одержав 15 побед нокаутом и завоевав титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 из них нокаутом), одно поражение и одна ничья на профессиональном ринге.