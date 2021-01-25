Ковалев провалил второй допинг-тест

Вторая допинг проба бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева оказалась положительной.

Как сообщает Boxing Scene, у 37-летнего россиянина был вновь обнаружен синтетический тестостерон. Ранее спортсмен получил аналогичный результат 14 января.

Отмечается, что по данной ситуации боксер уже получил уведомление от Добровольской антидопинговой ассоциации (VADA).

Добавим, что 30 января должен был состояться бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

В своей карьере российский боксер провел 39 поединков, в которых одержал 34 победы (29 – нокаутом) и потерпел четыре поражения. В одном из боев была зафиксирована ничья.