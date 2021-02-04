Холифилд готов провести бой с Тайсоном в 2021 году

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил о том, что готов в ближайшее время провести поединок против Майка Тайсона.

«Да, я бы подрался с Тайсоном снова, – отметил 58-летний Холифилд в интервью для talkSPORT. –Думаю, это случится скоро, мы оба этого хотим. Это произойдет».

В ноябре 1996 году Холифилд победил Тайсона техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA. В июне 1997-го состоялся реванш. Тайсон был дисквалифицирован за то, что укусил соперника за ухо.

28 ноября прошлого года 54-летний Тайсон провел 8-раундовый показательный поединок против 51-летнего Роя Джонса-младшего. По итогам боя была зафиксирована ничья раздельным решением судей.