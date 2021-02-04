«Зачем им терять 80 млн?» Усик объяснил, почему до сих пор не состоялся бой с Джошуа

Претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможном поединке против британца Энтони Джошуа, который владеет титулами WBA, IBF и IBO.

«Я занимаю первую строчку в рейтинге WBO, а Джошуа владеет этим поясом. То есть – он должен его защитить в бою со мной. Сейчас у меня пояс Интерконтинентальный (WBO Inter-continental), а следующий шаг – пояс чемпиона мира. Все элементарно и просто: здесь уже работает не спорт, а бизнес. Допустим, со мной он соберет 20 миллионов долларов, а с Фьюри – 100. Естественно, люди там смотрят по суммам – зачем им терять 80?

Тут уже надо смотреть, что будет дальше, а это не моя задача, а промоутера. Конечно, я в этом участвую и знаю, что там происходит, но главная моя задача – выходить в ринг подготовленным. Задача промоутеров – помогать мне в этом, и делать это максимально выгодно для нас», – сказал украинец YouTube-каналу «Ходят Слухи».