Усик – о поражении Ломаченко в бою с Лопесом: Он переживает. Это громкое ограбление

Претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после боя Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом.

«Я не разговаривал с Василием после его боя с Лопесом. И не хочу разговаривать об этом. Я хотел увидеть его глаза, услышать голос, понять состояние. Увидел, услышал и понял… Да, он переживает, потому что это достаточно громкое ограбление, с моей точки зрения. Но Василий справился и был достаточно собран внутри.

Я думаю, что реванш будет. Это интересно. Это другие деньги. Лопес, «выиграв» эти пояса, думал, что его начнут закидывать пакетами по 100 тысяч долларов. Это все иллюзия. Но мы давно в этом спорте и все понимаем. На реванше они могут огромную кассу собрать, гораздо больше. Это бизнес», – сказал украинец YouTube-каналу «Ходят Слухи».