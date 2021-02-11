Поветкин переехал в Краснодар, чтобы продолжить подготовку к бою против Уайта

Именно в этом городе спортсмен проведет второй этап подготовки к назначенному на 6 марта матчу-реваншу с британским боксером Диллианом Уайтом.

В Краснодаре Поветкин и его команда смогут проживать и тренироваться изолированно. Кроме того, в кубанской столице созданы все условия для наиболее эффективной подготовки бойца к поединку.

«На этот раз мы приняли решение провести основной этап подготовки и спарринги в Краснодаре, а не в Чехове, где Александр обычно готовился к своим боям», — отметил менеджер боксера Дмитрий Иванов.

Напомним, в конце августа 2020 года в Великобритании российский спортсмен нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав таким образом временный пояс WBC. Отметим, реванш должен был состояться 21 ноября, однако из-за обнаруженной у Поветкина коронавирусной инфекции был отменен.