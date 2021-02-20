Популярный актер Милош Бикович стал первым послом чемпионата мира по боксу

О назначении было объявлено на встрече между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом AIBA Умаром Кремлевым с руководителями федераций бокса балканских стран.

Актер заявил, что восхищается ценностями бокса, поскольку они близки для него самого.

«Актерская профессия дает мне возможность пробовать разные роли. Я уже был футболистом, баскетболистом, фигуристом. Сейчас я играю боксера в известном сербском спектакле «Когда цвели тыквы». Когда я готовился к роли, я начал тренироваться и влюбился в бокс, потому что его философия мне близка. Бокс - благородный вид спорта, он учит нас контролировать свои эмоции, особенно агрессию, справляться с болью; бокс учит дисциплине, умению постоять за себя. И эти ценности нужны актеру в его профессии», - сказал Бикович.

«В этом году Сербия проведет чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA, это невероятно важное событие для нашей страны и всего мира. Когда мне предложили стать послом чемпионата, я понял, что это, на первый взгляд, неординарное решение имеет логическое объяснение. Сегодня бокс нуждается в популяризации, и я рад поддержать идею объединения культуры и бокса, потому что бокс – это не только спортивная дисциплина, бокс - это действительно особая культура. И я, как медийное лицо, могу привлечь внимание людей всех возрастов к миру бокса, который развивает такие важные черты характера», - добавил актер.