Рябинский рассказал о подготовке Поветкина к поединку с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что россиянин Александр Поветкин скорректирует подготовку к бою с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом.

«Реванш перенесен по инициативе британской стороны и пройдет 27 марта. Не самая хорошая история, но мы все понимаем, что сейчас пандемия, и допускали, что подобное может произойти. Надеюсь, это минимально скажется на подготовке. Саша сделает небольшой перерыв, проведет время с семьей и продолжит подготовку к бою в Геленджике. Тренировки идут по плану, сейчас скорректируем график, и работа продолжится», — цитирует Рябинского RT на русском, ссылаясь на пресс-службу промоутерской компании.

22 августа 2020 года Поветкин победил Уайта техническим нокаутом в пятом раунде.