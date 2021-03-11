Эдуард Трояновский проведет бой против небитого россиянина

Его соперником станет 25-летний российский боксер, чемпион России в первом полусреднем весе Валерий Оганисян (4-0, 3 КО).
Свой предыдущий бой Эдуард Трояновский провел в октябре прошлого года, победив решением судей боксера из Франции Реналя Гарридо. Его соперник Валерий Оганисян в декабре прошлого года одержал досрочную победу над опытным Дмитрием Михайленко в бою за вакантный титул чемпиона России.
Вечер бокса 2 апреля в СК «Крылья Советов» будет организован компанией Shamo Boxing Promotions при поддержке промоутерской компании «Мир Бокса» и благотворительного фонда «имени Андрея Андреева». В главном бою вечера российский боксер, претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Алексей Папин встретится с боксером из Чехии Вацлавом Пейсаром.