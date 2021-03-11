Стартовала продажа билетов на вечер бокса с участием Папина и Трояновского

Также в этом вечере бокса пройдет интересный поединок, в котором опытному экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе Эдуарду Трояновскому будет противостоять 25-летний Валерий Оганисян действующий чемпион России в этом весе весе.



Вечер бокса 2 апреля в УСК «Крылья Советов» организован компанией Shamo Boxing Promotions при поддержке промоутерской компании «Мир Бокса» и благотворительного фонда «имени Андрея Андреева». Всего в программе вечера запланировано проведение десяти поединков по правилам профессионального бокса.

Стоимость билетов начинается от суммы 1500 рублей. Но в открытой продаже сейчас остались билеты стоимостью от 2000 рублей.