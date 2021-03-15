Джошуа и Фьюри подписали соглашение на два боя

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа подписали контракт на два боя. Об этом сообщает ESPN.

«Подтверждение сделки выйдет в следующем месяце. Мы усердно работали последние пару месяцев. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать.

Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе», - приводит слова промоутера Хирна ESPN.

Английский боксер Фьюри провел в профессиональной карьере 31 бой (30 побед и одна ничья).

На счету его соотечественника Джошуа 25 поединков - 24 победы и одно поражение.