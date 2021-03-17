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17 марта 18:15
автор: Виктор Шарафудинов

Артур Бетербиев: Шансы Поветкина и Уайта в их втором бою 50 на 50

Реванш россиянина и британца состоится 27 марта в Гибралтаре.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от второго поединка Александра Поветкина против Диллиана Уайта.

«Честно говоря, это самый сложный прогноз из всех, – отметил Бетербиев в интервью для News.ru – Оба могут выиграть нокаутом. Шансы 50 на 50. Знаю только то, что это будет очень сложный бой для Александра. Сложнее, чем первый бой».

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Бой прошел в британском Брентвуде.

27 марта россиянин и британец сразятся вновь в Гибралтаре.

источник: News.ru
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