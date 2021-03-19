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19 марта 11:37
автор: Артур Гичунцев

Евгений Тищенко: Выходить на Мчуну и боксировать 12 раундов будет сложно

Поединок состоится 27 марта.

Российский боксер Евгений Тищенко поделился ожиданиями от боя с обладателем титула «серебряного» чемпиона WBC Табисо Мчуну.

«Уровень оппозиции, которую мне предстоит пройти, совершенно разнится с той, которая у меня была. Выходить на Мчуну и боксировать 12 раундов будет сложно. Но я готов, я верю в себя, верю в нашу работу с тренером, всё увидим 27 марта.

У меня уже изменилось мышление, тактика, изменился процесс подготовки. Мне предстоит очень длинная дистанция, и нужно понимать, что один-два раунда ничего не решают в масштабах целой дистанции», – цитирует россиянина «Чемпионат».

Напомним, Тищенко – чемпион Олимпиады 2016 года. На профессиональном ринге он провел восемь боев и одержал восемь побед. В активе представителя ЮАР – 27 боев, 22 победы и пять поражений.

источник: Чемпионат.com
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