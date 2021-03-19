Алексей Папин: Пейсар является непростым соперником – я настраиваюсь на сложный поединок

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка с чехом Вацлавом Пейсаром.

Напомним, что бой между спортсменами состоится 2 апреля в СК «Крылья Советов».

– Пейсар – достаточно непростой соперник. В бою с Кудряшовым он провел очень хороший поединок, очень сложный для Дмитрия. Мы не настраиваемся на легкий бой, настраиваемся на сложный поединок против хорошего соперника. Если представится возможность закончить бой досрочно, я ее не упущу, – цитирует Папина портал Vsenabox.

В своей карьере россиянин одержал 12 побед (11 – нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 36-летнего Пейсара 15 выигрышей, 13 из которых завершились нокаутом, а также десять поражений. В декабре 2019 года чех раздельным решением судьей уступил другому представителю России – Дмитрию Кудряшову.