ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига перерыв Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А перерыв Фортитудо 35 Реджана 31
Италия - Серия А 1-й тайм, 38' Парма 1 Дженоа 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 8.90
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 24' Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 1-й тайм, 24' Асколи 0 Кремонезе 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.60
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Бетис 0 Леванте 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.10
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Сент-Этьен 0 Монако 1 П1 10.0 Х 6.40 П2 1.24
Португалия - Примейра 23:30 Жил Висенте 0 Насьонал 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Дмитрий Бивол проведет бой 1 мая в Великобритании
19 марта 22:05

Дмитрий Бивол проведет бой 1 мая в Великобритании

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) вернется на ринг после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса,

1 мая в Великобритании в вечере бокса Matchroom Boxing на DAZN, главным событием которого станет поединок двух известных супертяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера.

Соперником 30-летнего чемпиона, который не выходил на ринг с октября 2019 года, станет его ровесник из Великобритании Крэйг Ричардс (16-1-1, 9 КО), занимающий седьмое место в рейтинге WBA и завоевавший титул чемпиона Британии в полутяжелом весе в своем предыдущем поединке в декабре 2020 года.

«Я очень рад, что назначена дата моего следующего поединка, — сказал Бивол, для которого бой с Ричардсом станет седьмой защитой титула. — Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксером. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать».

Глава «Мира Бокса» Андрей Рябинский уверен, что период вынужденного простоя для Бивола закончился.

«Дмитрий уже является, и это не только мое мнение, одним из сильнейших полутяжеловесов мира, и мы сделаем все возможное, чтобы после этих трудностей с пандемией Дмитрий вернулся к активным выступлениям и вышел бы на объединительный бой, так как это и его и наша основная цель, — сказал Рябинский. — Работа над этим уже активно ведется в сотрудничестве с Matchroom, но сейчас нужно пройти Ричардса».

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Эстерсунде стартовал финальный этап Кубка мира по биатлонуДочка Антуана Гризманна празднует гол вместе с папой (видео)"Металлург" разделался с "Авангардом"Журнал MAXIM показал неопубликованные в выпуске фото Туктамышевой«Спартак» провел переговоры с МозесомАктриса Земцова выложила откровенные фото и обратилась к Дзюбе
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика