Дмитрий Бивол проведет бой 1 мая в Великобритании

1 мая в Великобритании в вечере бокса Matchroom Boxing на DAZN, главным событием которого станет поединок двух известных супертяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера.

Соперником 30-летнего чемпиона, который не выходил на ринг с октября 2019 года, станет его ровесник из Великобритании Крэйг Ричардс (16-1-1, 9 КО), занимающий седьмое место в рейтинге WBA и завоевавший титул чемпиона Британии в полутяжелом весе в своем предыдущем поединке в декабре 2020 года.

«Я очень рад, что назначена дата моего следующего поединка, — сказал Бивол, для которого бой с Ричардсом станет седьмой защитой титула. — Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксером. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать».

Глава «Мира Бокса» Андрей Рябинский уверен, что период вынужденного простоя для Бивола закончился.

«Дмитрий уже является, и это не только мое мнение, одним из сильнейших полутяжеловесов мира, и мы сделаем все возможное, чтобы после этих трудностей с пандемией Дмитрий вернулся к активным выступлениям и вышел бы на объединительный бой, так как это и его и наша основная цель, — сказал Рябинский. — Работа над этим уже активно ведется в сотрудничестве с Matchroom, но сейчас нужно пройти Ричардса».