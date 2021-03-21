Бетербиев победил Дайнеса нокаутом в 10-м раунде, защитив титулы чемпиона IBF и WBC

В Москве на арене «Мегаспорт» российский боксер Артур Бетербиев одержал победу нокаутом над немцем Адамом Дайнесом.

Бой был остановлен в 10-м раунде. Дайнес после серии ударов Бетербиева пытался подняться на ноги, но его секундант выбросил полотенце, дав знак о невозможности продолжать поединок.

36-летний Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

У 30-летнего немца русского происхождения Дайнеса теперь 19 побед, одна ничья и два поражения.