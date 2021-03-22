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22 марта 09:57
автор: Александр Поволоцкий

Николай Валуев: У Бетербиева есть шанс собрать четыре пояса, но надо сделать это как можно быстрее

Экс-чемпион мира по боксу поделился впечатлениями от защиты двух поясов по разным версиям россиянином Артуром Бетербиевым.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал свое мнение относительно того, успеет ли до конца карьеры российский боксер Артур Бетербиев завоевать четыре пояса.

«Бетербиев — молодец, что победил, как все и предполагали. Артур может не успеть объединить все четыре пояса, ему уже 36 лет. Времени не хватит, только если промоутеры не договорятся. В мире профессионального бокса все решают не только боксеры. Функционально у него есть все шансы собрать четыре пояса, но надо сделать это в ближайшее время», — цитирует «Чемпионат» экс-чемпиона мира.

Напомним, накануне на арене «Мегаспорт» Артур Бетербиев одержал победу нокаутом над немцем Адамом Дайнесом. Бой был остановлен в 10-м раунде. 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе

депутат Госдумы РФ Николай ВалуевПодробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4300511-valuev-beterbiev-molodec-da-zavershil-boj-posle-10-go-raunda-chto-komu-to-ne-nravitsya.html?utm_source=copypaste

источник: Чемпионат.com
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