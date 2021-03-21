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Германия - Бундеслига перерыв Фрайбург 0 Аугсбург 0 П1 2.15 Х 2.60 П2 4.80
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 21' Майами Хит 45 Индиана Пэйсер 53 П1 2.15 П2 1.70
Германия - Бундеслига перерыв Крайльсхайм Ме 35 Бавария 31
Кубок Англии перерыв Лестер Сити 1 Манчестер Юнай 1 П1 5.70 Х 4.30 П2 1.55
Италия - Серия А 3-я четверть Олимпия Милан 38 Канту 30
Италия - Серия А перерыв Фиорентина 1 Милан 1 П1 4.10 Х 2.75 П2 2.33
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Варезе 0
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Португалия - Примейра 1-й тайм, 28' Боавишта 0 Фаренсе 1 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.55
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Италия - Серия А 22:45 Триест 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия B 23:00 Салернитана 0 Брешия 0 П1 2.45 Х 2.90 П2 3.40
Португалия - Примейра 23:00 Брага 0 Бенфика 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.12
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21 марта 20:32
автор: Александр Поволоцкий

Бетербиев - о поединке с Дайнесом: В восьмом или девятом раунде тренер сказал: «Хватит спать».

На профессиональном ринге чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе выиграл все 16 своих поединков.

Российский боксер Артур Бетербиев поделился эмоциями от поединка против немца Адама Дайнеса.

«Мы долго готовились к этому бою. Как говорит мой тренер, это была самая длинная подготовка в его жизни. Перед поединком многие говорили на тему, кто явный фаворит, а кто – нет. А вот видите – бой прошел десять раундов. Вообще так нельзя рассуждать. Во-первых, это нетактично. Во-вторых, такие вещи боксеру нельзя говорить. И мне приходилось бороться с тем, чтобы преодолеть разговоры о том, кто сильнее или слабее. Но не на 100% сумел сделать. У меня много чего не получилось. Даже не знаю… Как мне сказал тренер в восьмом или девятом раунде: «Хватит спать». А я потом про себя думал, а разве я эти раунды спал», - приводит слова Бетербиева сайт Федерации бокса России.

Напомним, что 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

источник: Федерация бокса России
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