Бетербиев - о поединке с Дайнесом: В восьмом или девятом раунде тренер сказал: «Хватит спать».

Российский боксер Артур Бетербиев поделился эмоциями от поединка против немца Адама Дайнеса.

«Мы долго готовились к этому бою. Как говорит мой тренер, это была самая длинная подготовка в его жизни. Перед поединком многие говорили на тему, кто явный фаворит, а кто – нет. А вот видите – бой прошел десять раундов. Вообще так нельзя рассуждать. Во-первых, это нетактично. Во-вторых, такие вещи боксеру нельзя говорить. И мне приходилось бороться с тем, чтобы преодолеть разговоры о том, кто сильнее или слабее. Но не на 100% сумел сделать. У меня много чего не получилось. Даже не знаю… Как мне сказал тренер в восьмом или девятом раунде: «Хватит спать». А я потом про себя думал, а разве я эти раунды спал», - приводит слова Бетербиева сайт Федерации бокса России.

Напомним, что 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.