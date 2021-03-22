Ломаченко должен вернуться на ринг в июне

Менеджер Эгис Климас рассказал о том, когда Василий Ломаченко проведет свой следующий бой.

«Ведутся переговоры, что в июле Ломаченко должен вернуться на ринг, – сообщил Климас в интервью для YouTube-канала Usachev TV. – Искать соперников не тяжело, потому что это Василий Ломаченко, все хотели бы с ним побоксировать. Не думаю, что там какие-то проблемы.

Есть желание провести еще один бой с Лопесом, а там – как пойдет. Он уже на 100% восстановился и готов».

17 октября прошлого года Ломаченко потерпел второе поражение на профессиональном ринге, уступив по очкам американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинский боксер потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO. Всего у Василия 14 побед и два поражения в профессиональном боксе.