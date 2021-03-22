Тренер Бетербиева: Поветкин способен побить Уайта и во второй раз

Марк Рэмси, тренер чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева, оценил перспективы Александра Поветкина во втором поединке против Диллиана Уайта.

«На мой взгляд, Поветкин способен побить Уайта и во второй раз, – цитирует Рэмси «РИА Новости». – Я очень верю в любительский опыт Поветкина. Диллиан физически очень сильный парень. Но для меня Поветкин намного лучше, как боксер, он опытнее, при этом мы все видели, каким он обладает ударом. В общем, я отдаю предпочтение Поветкину».

Напомним, что в августе прошлого года Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, применив апперкот. Александр завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Реванш состоится 27 марта в Гибралтаре.