Майкл Хантер: Поветкин опять отправит Уайта в нокаут

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBO Майкл Хантер считает, что Александр Поветкин вновь одержит победу над Диллианом Уайтом.

«Думаю нас ждет повтор первого боя, – заявил американец в интервью для телеканала Sky Sports. – Думаю, что опыт Поветкина окажется весомее молодости и навыков Уайта. У Поветкина более крепкий подборок, чем у Диллиана Уайта, да и глаза работают лучше. Думаю, что Уайт попросту не видел того удара, который отправил его в нокаут в августе.

Так, что все повторится опять. Поветкин победит нокаутом».

Напомним, что 22 августа прошлого года Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Бой прошел в британском Брентвуде.

27 марта россиянин и британец сразятся вновь в Гибралтаре.