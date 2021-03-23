Валуев обратился к Поветкину перед реваншем с Уайтом

Бывший чемпион мира, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев обратился к россиянину Александру Поветкину перед боем против британца Диллиана Уайта.

«Сань, мы с тобой, мы будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, что ты устанешь. Не дай ему это сделать», – цитирует Валуева «Рен ТВ».

Напомним, первый бой, прошедший в августе 2020 года, завершился в пользу 41-летнего уроженца Курска. Он нокаутировал соперника и выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Добавим, что в активе российского боксера 36 побед, два поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта – 27 побед и два поражения.