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23 марта 12:05
автор: Артур Гичунцев

Тайсон отказался от боя с Холифилдом. Ему предлагали 25 млн долларов

Ранее легендарный боксер провел выставочный поединок с Роем Джонсом.

Крис Лоуренс, менеджер бывшего чемпиона мира Эвандера Холифилда, рассказал о срыве поединке с Майком Тайсоном.

По его словам, последнему предложили подраться за 25 млн долларов, но он предпочел отказаться.

«Мы думали, что это уже завершённая сделка, однако она быстро развалилась, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы всё время вели переговоры добросовестно, но, похоже, просто зря потратили время», – приводит слова агента RT на русском со ссылкой на MMA Fighting.

Добавим, что боксеры дважды встречались на профессиональном уровне. Оба поединка завершились поражением Тайсона. В одном из них он откусил Холифилду часть уха.

источник: «RT на русском»
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