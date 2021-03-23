Саламов, Эдилов и Идигов проведут бои 8 апреля в Грозном

8 апреля в Грозном пройдет очередной международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», в котором на ринг выйдут известные боксеры, представляющие Республиканский спортивный клуб «Ахмат», в поединках за титулы самых престижных мировых версий.

В главном бою вечера состоится долгожданное возвращение на ринг 26-летнего обладателя титула WBO International и четвертого номера рейтинга организаций в полутяжелом весе Умара Саламова (25-1, 19 КО), являющегося одним из претендентов на титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником станет известный российский боксер Сергей Екимов (18-2, 9 КО), бывший обладатель титула WBC International Silver в полутяжелом весе и экс-чемпион России в этом весе.

Также 8 апреля в Грозном свой четвертый бой на профессиональном боксерском ринге проведет известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов (3-0, 3 КО), одержавший уже три досрочных победы в трех боксерских поединках.

25-летний Асламбек Идигов (19-0, 7 КО) 8 апреля в Грозном будет защищать пояса WBO European и IBF European во втором среднем весе в бою против неуступчивого боксера из Латвии Андрея Покумейко (20-15-1, 13 КО).

Перспективный 23-летний боксер из Чечни Ризван Элиханов (11-0, 11 КО), в прошлом году завоевавший титул WBO Youth в среднем весе, проведет второй титульный бой в своей карьере в среднем весе.