ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф перерыв Салават Юлаев 0 Ак Барс 2 П1 26.0 Х 6.30 П2 1.14
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.50
Еврокубок 20:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
Германия - Бундеслига 20:30 Гамбург Тауэрс 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 21:00 Бавария 0 Миттельдойчер 0
Еврокубок 22:00 Метрополитан 9 0 Гран Канария 0
Еврокубок 22:45 Виртус Болонья 0 Ховентуд 0 П1 1.28 П2 3.65
Саламов, Эдилов и Идигов проведут бои 8 апреля в Грозном
23 марта 17:31

Саламов, Эдилов и Идигов проведут бои 8 апреля в Грозном

Вечер бокса «Время Легенд 6: Специальная операция» пройдет в Грозном 8 апреля на арене дворца волейбола имени Увайса Ахтаева.

8 апреля в Грозном пройдет очередной международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», в котором на ринг выйдут известные боксеры, представляющие Республиканский спортивный клуб «Ахмат», в поединках за титулы самых престижных мировых версий.

В главном бою вечера состоится долгожданное возвращение на ринг 26-летнего обладателя титула WBO International и четвертого номера рейтинга организаций в полутяжелом весе Умара Саламова (25-1, 19 КО), являющегося одним из претендентов на титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником станет известный российский боксер Сергей Екимов (18-2, 9 КО), бывший обладатель титула WBC International Silver в полутяжелом весе и экс-чемпион России в этом весе.

Также 8 апреля в Грозном свой четвертый бой на профессиональном боксерском ринге проведет известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов (3-0, 3 КО), одержавший уже три досрочных победы в трех боксерских поединках.

25-летний Асламбек Идигов (19-0, 7 КО) 8 апреля в Грозном будет защищать пояса WBO European и IBF European во втором среднем весе в бою против неуступчивого боксера из Латвии Андрея Покумейко (20-15-1, 13 КО).

Перспективный 23-летний боксер из Чечни Ризван Элиханов (11-0, 11 КО), в прошлом году завоевавший титул WBO Youth в среднем весе, проведет второй титульный бой в своей карьере в среднем весе.

Российский супертяжеловес Апти Давтаев (20-0-1, 19 КО) также вернется на ринг после годичного перерыва, связанного с пандемией, 8 апреля в турнире «Время Легенд». Соперником непобежденного супертяжеловеса, тренирующегося в США под руководством Шугара Хилла Стюарда, станет боксер из Бельгии Джек Муловай (9-2-1, 5 КО).

22-летний бывший обладатель титула WBC International в наилегчайшем весе Мяхди Абдурашедов (8-1, 5 КО) встретится с украинским боксером, бывшим претендентом на титул чемпиона Европы в наилегчайшем весе Александром Грищуком (16-3, 6 КО).

Шамиль Хатаев (6-0-0), обладатель титула WBA Asia в среднем весе, проведёт свой следующий бой и защиту титула

Призер чемпионатов России, обладатель титула WBC Asian Boxing Council в первом среднем весе Ислам Едисултанов (10-0, 6 КО) проведет поединок против грузинского боксера Пеле Садояна (8-2-2, 3 КО).

В других поединках турнира «Время Легенд 6: Специальная операция» на ринг выйдут бывший обладатель пояса WBС Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устарханов (18-4-3, 5 КО), Хусейн Мусалипов (5-0, 3 КО), Шамиль Мальсагов (2-0, 0 КО), Бешто Шавлаев (1-0, 0 КО) и Идрис Адалаев (2-0, 2 КО).

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Для Умара Нурмагомедова не нашлось достойного соперникаВалерий Карпин не хочет вернуться в "Спартак"Семененко и Коляда показали чистый прокат на тренировке в СтокгольмеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиАкинфеев публично обратился к ГончаренкоОнопко отреагировал на увольнение Гончаренко из ЦСКА
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
Последние тренерские новости из Италии и России только на первый взгляд не имеют между собой связи. Но на самом деле она есть.
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Капризов, Мухин, Калинин, Шабалкин, Трусова, Дзюба, Головин, Кокорин – как у них прошла неделя?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика