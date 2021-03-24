Майк Тайсон: Бой с Холифилдом состоится 29 мая

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал поединок против соотечественника Эвандера Холифилда.

«Хочу сообщить, что мой бой с Холифилдом состоится. Этот парень – скромный человек. Он верит в бога, как и я.

Что касается самого поединка, то я он состоится 29 мая. Я намерен одержать победу», – сказал Тайсон в Instagram Haute Living.

Добавим, что боксеры дважды встречались на профессиональном уровне. Оба поединка завершились поражением Тайсона. В одном из них он откусил Холифилду часть уха.