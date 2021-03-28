Диллиан Уайт: Я готов снова подраться с Поветкиным, если он захочет реванша

Британский боксер Диллиан Уайт после победы над Александром Поветкиным в рамках титульного боя временного чемпиона по версии WBC, заявил, что готов провести еще один бой с россиянином.

Отметим, что бой состоялся 27 марта в Гибралтаре. 32-летний Уайт отправил Поветкина в нокаут в четвертом раунде.

– Поветкин – жесткий парень, поэтому я не торопился и был осторожен. Еще один бой с Александром? Если он захочет реванша, я готов провести поединок снова. Поветкин проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен, – сказал Уайт после боя.

Напомним, что 22 августа прошлого года Поветкин отправил британского боксера в нокаут в пятом раунде, применив апперкот. Перед этим Александр дважды побывал в нокдауне.